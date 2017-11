DAX – Hinweise vom heimlichen Taktgeber

Börsenindizes haben ihre kleinen Tücken. So wird der Dow Jones Industrial, der weltweit als Börsenbarometer herangezogen wird, recht kurios als Preisindex berechnet. Eine Aktie die 100 US-Dollar “kostet” ist demnach zehn mal mehr Einfluß auf den Index als eine 10-Dollar-Aktie – ungeachtet der Marktkapitalisierung. Beim DAX lautet die Ausnahme “Performanceindex”. Dividenden werden am Ex-Tag virtuell zurück in den Index investiert und sorgen so für einen Turbo im Vergleich zum international üblichen Kursindex. Daher bietet sich bei langfristigen Betrachtungen ein Blick auf den Kursindex des DAX30 an, der ebenfalls täglich berechnet wird. Mit neuem Allzeithoch

Während der DAX® bereits seit Längerem von einem Rekord zum nächsten eilt, hinkte der Kursindex der deutschen Standardwerte – also ohne Berücksichtigung der Dividenden – der beschriebenen Entwicklung hinterher. Dieser Makel ist nun getilgt! Mit 6.401 Punkten gelang auch dem Kursindex ein neues Allzeithoch. Für besonders bemerkenswert halten wir dabei die Tatsache, dass das ehemalige Rekordhoch vom April 2015 (6.340 Punkte) mit einem Aufwärtsgap (6.282 zu 6.323 Punkte) übersprungen wurde. Bereits im Oktober hatte das Aktienbarometer eine Kurslücke (6.080/90 Punkte) gerissen.

Da auch die Trendfolger MACD und Aroon freundlich zu interpretieren sind, halten die Bullen derzeit das Zepter eindeutig in ihren Händen. Im „uncharted territory“ ergibt sich aus der 138,2%-Fibonacci-Projektion der Korrektur von April 2015 bis Februar 2016 (7.100 Punkten) eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele. Da Kurslücken im Monatschart eine besondere Bedeutung besitzen, können Investoren die o. g. Gaps auch für ihr Stoppmanagement nutzen. Spätestens ein Schließen der zweiten Kurslücke würde ein „false break“ auf der Oberseite offen zu Tage treten lassen.

Disclaimer: Wir weisen darauf hin, dass HSBC für die Platzierung dieses Beitrags bezahlt und auch die genannten Produkte ausgewählt hat. Darüber hinaus stellt Feingold Research Produkte von HSBC in ihren Publikationen und Beiträgen vor.