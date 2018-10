DAX: Hilfe, die Zinsen kommen!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es brodelt an vielen Ecken und Enden der Welt. Zwar konnte die vergangene Woche mit der Einigung im Nafta-Abkommen zwischen USA und Kanada relativ entspannt beginnen, die Ruhe war allerdings nur von kurzer Dauer. Italien bereitet mit ihrem Defizit von 2,4% des Bruttoinlandsprodukts erneut große Sorgen, doch viel gravierender ist die Entwicklung der amerikanischen Staatsanleihen, die mit 3,20% so hoch notieren wie zuletzt vor über 7 Jahren. Steigende Renditen bei den Anleihen kommen an den Märkten nie besonders gut an. Das Ergebnis: Der deutsche Leitindex verlor in den letzten Handelstagen über 1% und liegt seit Januar mit über 10% zurück.

Trading: Derzeitige Situation

Des einen Glück ist des anderen Leid. Diejenigen, die auf fallende Kurse gesetzt haben (so wie wir), liegen nun weit vorn und können auf der Tagesebene den Stopp weiter über das Hoch der letzten Tageskerze (12.292) nachziehen. Das Anlaufziel auf der Unterseite, wo der erste Teilverkauf (1/3 der Position) geplant ist, befindet sich nach wie vor am Tief bei 11.862.

Unter Beachtung der Innenstäbe würde die korrekte Verwaltung in den letzten Tagen wie folgt aussehen: 1. Stopp bei 12.453, Montag, Dienstag und Donnerstag hat die Kerze innerhalb des Außenstabes geschlossen – Stopp wird auf 12.478 zurückversetzt, erst am Freitag Schlusskurs außerhalb der Range – Stopp kann auf 12.292 nachgezogen werden. Sie merken, dass ich sehr großen Wert auf eine professionelle Verwaltung lege. Für mich ist diese Technik das A und O, um dauerhaft und vor allem erfolgreich an den Märkten bestehen zu können – nicht der Einstieg!

Beim Euro Stoxx wäre ein Einstieg bei 3.421 mit einem Stopp bei 3.429 sehr lukrativ gewesen. Wer das verpasst hat, muss sich derzeit in Geduld üben. Auch hier bedarf es in den nächsten Stunden einer Erholung bis in die 3.310er Zone. Entry wie beim DAX.

Trading-Tipp:

Natürlich hat sich aus charttechnischer Sicht im Vergleich zur Vorwoche nichts verändert. Der Abwärtstrend hat wieder Fahrt aufgenommen und könnte in den Folgetagen ausgedehnt werden. Es besteht also immer noch die Möglichkeit untergeordnet eine Short-Position aufzubauen. Dafür müsste der Kurs im Stundenchart in die Korrekturphase übergehen und im Idealfall das Hoch bei 12.374 ins Visier nehmen. Dort besteht die Chance tief aus der Korrektur einzusteigen, Stopp müsste bei dieser Variante oberhalb von diesem Level liegen. Sie merken, wir müssen uns im kurzfristigen Bereich mit einem relativ großen Abwärtstrend auseinandersetzen.

EUR/USD im Sinkflug Richtung 1,13

Die Anleger haben bei unserer Gemeinschaftswährung das Augenmerk erneut auf die Short-Seite gelegt und mit dem Rutsch unter das Level von 1,1525 die Schwächephase bestätigt. Somit sind die Bären wieder im Vorteil und könnten im Rahmen eines dynamischen Impulses den EUR weiter abverkaufen, um im Anschluss das Tief bei 1,1300 aufzusuchen.

Trading-Tipp:

Im Stundenchart werden wir mit einer schnörkellosen Abwärtsbewegung konfrontiert, die Ende September ihren Anfang nahm. Es gibt nun zwei Möglichkeiten, um von den fallenden Kursen doch noch zu profitieren. Das erste Szenario ist zwar sehr spekulativer Natur, sollte es allerdings aufgehen, so winkt dem Trader eine schöne Performance. Der Einstieg würde in dem Fall im Bereich von 1,1580 erfolgen, die Position würde mit einem sehr engen Stopp bei 1,1602 versehen werden. Bereits am Tief bei 1,1462 könnte schon der erste Teilverkauf realisiert werden und damit hätte der Anleger ein Freetrade inne.

Das zweite Szenario ist eher etwas konservativer, wird aber von vielen Händlern bevorzugt, da man ein Signal und damit eine Art Versicherung erhält. Beim klassischen Trendhandel, bei dem der Entry unterhalb von 1,1462 erfolgen würde, muss man solange abwarten bis ein neues Tief ausgebildet wird. Erst dann kann der Stopp nachgezogen werden. Bei der zweiten Variante ist die erste Gewinnsicherung im Bereich von 1,1300 vorgesehen.

RISIKOHINWEIS

