DAX: High Noon!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In unserer Analyse vom 04.04.19 DAX: Noch Platz nach oben! hatten wir bereits über die charttechnische Situation des deutschen Leitindex berichtet. Das damals angegebene Restpotential von rund 350 Punkten wurde gestern fast komplett ausgeschöpft, der Index kletterte im Tageshoch bis auf 12195 Zähler. Somit dürften wir jetzt kurz vor der Entscheidung stehen: Gelingt ein Break der Abwärtstrendgeraden nach oben könnten die Börsenampeln auch mittelfristig wieder auf grün drehen mit dem Potential, die bisherigen Allzeithochs bei 13600 Punkten anzugreifen. Saisonalbedingt ("Sell in May") rechnen wir in den nächsten Monaten jedoch eher mit einer Konsolidierung / Rücksetzer nach unten. Es wird auf jeden Fall spannend! Aktuell steht der DAX am Donnerstag Vormittag bei 12133 Zählern.



DAX Wochenchart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.