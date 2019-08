DAX: Herr Trump macht die Kurse!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In der vergangenen Woche hat Herr Trump mal wieder für reichlich Bewegung an den Märkten gesorgt. Am Donnerstagabend hat seine Androhung, die angekündigten Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von über 10 Millionen Dollar, die am 1. September in Kraft treten sollten, auf 25 Prozent oder „deutlich darüber hinaus“ erhöhen zu wollen, die Marktteilnehmer regelrecht aus den Aktienmärkten getrieben. Der deutsche Leitindex verlor bis Freitag über 500 Punkte, musste einen Wochenverlust von 4,4 Prozent hinnehmen und somit die psychologisch wichtige 12.000-Punkte-Marke hinter sich lassen. Auch die US-Indizes haben die Aufwärtsrally beendet, der wichtigste Index der Welt, der S&P 500, verlor binnen weniger Tage über 80 Zähler.

Charttechnik

Und auch charttechnisch hat sich die Lage deutlich eingetrübt. Schuld dafür ist die kräftige Bewegung, die auch das letzte und entscheidende Tief bei 12.194 mit sich riss. Somit haben wir auf der Tagesebene erneut einen etwas kleineren Abwärtstrend, mit dem wir uns in den nächsten Tagen auseinandersetzen müssen. Die Vorgehensweise sollte dem einen oder anderen von Ihnen schon bekannt vorkommen. Wir suchen im vorherrschenden Trend nach relevanten Zonen, die als Unterstützungs- bzw. Widerstandbereiche dienen könnten. Sollte also zum Wochenbeginn eine Erholungsbewegung eingeleitet werden, liegt der erste Anlaufpunkt bei 12.140 (50 Prozent-Korrektur). Das finale Hoch, also dort wo die Shorties die letzte Chance haben zuzugreifen, liegt bei 12.603. Im großen Bild ist der Aufwärtstrend zwar immer noch intakt, ein Abverkauf unter die 11.607 dürfte auch das letzte Fünkchen Hoffnung zerschlagen.

Trading-Idee

Nach dieser starken Bewegung favorisiere ich nun die Short-Seite. Auf der Stundenebene hat sich in der Zwischenzeit ein klarer Abwärtstrend ausgebildet, der für künftige Handelsentscheidungen herangezogen werden kann. Eine Konsolidierungsbewegung bis in den Bereich von 12.200 kann für einen Einstieg tief aus der Korrektur genutzt werden. Oberhalb von 12.268 wäre das Short-Szenario dahin. Sollte bereits vorher eine Schwächephase im Markt aufkommen, kann ein klassischer Trendhandel auf der 15-Minuten-Ebene praktiziert werden. Bitte bei diesem Entry die Positionsgröße etwas runterfahren, da es sich um einen spekulativen Trade handelt.

RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

GKFX ist ein führendes, mehrfach ausgezeichnetes und international agierendes Brokerhaus aus dem Bereich des Online-Tradings mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen wurde 2009 von einem erfahrenen Management-Team gegründet und beschäftigt global derzeit rund 500 Mitarbeiter. GKFX ist auf innovative Handelslösungen für moderne Trader spezialisiert und ermöglicht seinen Kunden den Zugang zu einer breiten Anzahl von Forex- und CFD-Produkten über technologisch fortschrittliche Handelsplattformen. Als oberster Maßstab für seine Service- und Produktqualität dient GKFX die Zufriedenheit seiner Kunden. Reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA), verfügt GKFX über die erforderlichen Zulassungen der lokalen Aufsichtsbehörden. Die Niederlassung in Deutschland befindet sich in der Finanzmetropole Frankfurt am Main und ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) registriert.