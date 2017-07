DAX (Heikin Ashi) (Monthly) - Gezeitenwandel?

Gezeitenwandel?





Von Zeit zu Zeit beleuchten wir im „Daily Trading“ den Haikin Ashi-Chart der deutschen

Standardwerte. Das hat folgenden Hintergrund: Da diese Chartdarstellungsform – vereinfacht

ausgedrückt – eine doppelte Glättung vornimmt, eignet sie sich besonders gut, um die

übergeordnete Trendrichtung zu identifizieren. Letzteres kann man sehr gut an der

jüngsten Serie von 12 weißen Monatskerzen in Serie erkennen. Im Juli dürfte diese

Erfolgssträhne aber mit hoher Wahrscheinlichkeit reißen. Im Rahmen dieser Analysemethode

sorgt ein „Farbwechsel“ für ein einfaches Trendwendesignal. In die gleiche Kerbe schlagen

der ausgeprägte „doji“ sowie die Tatsache, dass die deutschen Standardwerte im Juli

kein neues Rekordhoch jenseits der Marke von 12.954 Punkten ausprägen konnten. Unter

dem Strich gibt also auch der Haikin Ashi-Chart DAX®-Anlegern Anlass zur Vorsicht.

Vielleicht muss sogar von einem Gezeitenwechsel ausgegangen werden. Dies gilt aus

charttechnischer Sicht solange, wie das Aktienbarometer unterhalb des ehemaligen Rekordhochs

vom April 2015 bei 12.391 Punkten notiert bzw. solange, wie der seit dem Allzeithoch

bei knapp 13.000 Punkte etablierte Korrekturtrend (akt. bei 12.510 Punkten) Bestand

hat.





















DAX (Heikin Ashi) (Monthly)











































