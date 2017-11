DAX: Hausse ohne Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Seit Anfang September sind größere Korrekturen beim DAX Mangelware. Dasist ein Indiz dafür, dass viele Anleger von der Herbstrally überraschtwurden. Die Kernfrage ist, ob diese Schieflage inzwischen behoben wurde.Im Sommer wackelte der DAX, das ging einher mit einer eherpessimistischen Grundstimmung der Anleger, die vor allem durchpolitische Gefahrenherde (Stichwort Nordkorea) aus der Fassung gebrachtwurden.Als die Kurse im September dann wieder anzogen, konnten viele Anlegeroffenbar den Schalter nicht umlegen und schauten der Rally zunächst nurzu. Jeder kleine Rückschlag wurde dann später für Käufe genutzt, so dasses in einem steilen Aufwärtstrend zu keiner größeren Korrektur kam.Jetzt hat der DAX wieder eine kleine Konsolidierung gestartet, und zurBeantwortung der Frage, ob daraus noch mehr wird, lohnt sich der Blickauf die aktuelle Stimmungslage.Der Börse Frankfurt Sentiment Index zeigt seit Wochen einen größerenAnteil von Optimisten, ohne allerdings Werte zu erreichen, die fürEuphorie sprechen würden. Ähnlich sieht es in den USA aus. Nach derErhebung der American Association of Individual Investors war dasBullenlager zuletzt mit 45 Prozent deutlich größer als das Bärenlagermit 28,6 Prozent (Rest: neutral), was den höchsten Wert seit AnfangJanuar darstellt.In Euphoriephasen wird aber in der Regel die Marke von 50 Prozentgeknackt. In Summe sind DAX & Co. kurzfristig durchauskonsolidierungsreif, das signalisieren auch technische Indikatoren wieder Relative-Stärke-Index. Insgesamt muss die Rally ihren Höhepunkt abernoch nicht überschritten haben.