DAX: Harmonische Bewegung fast abgeschlossen

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch wenn der gestrige Handel den Anschein vermittelte, in ruhigen Bahnen zu verlaufen, so resultierte unter dem Strich dennoch ein Kursplus in Höhe von 0,71% auf 13.170 Punkte beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), so die Analysten der Helaba.

Die Tagesrange habe immerhin mehr als 140 Punkte betragen. Offensichtlich sei die Einigung im Handelsstreit zwischen China (die Ankündigung Chinas, die Einfuhrzölle zu senken, habe für Rückenwind gesorgt) und den USA höher gewichtet worden als die von der designierten italienischen Regierung ausgehenden Irritationen. Deren Planungen würden vorsehen, vom Sparkurs gemäß der EU-Vorgaben abzurücken. Dies obwohl die Staatsverschuldung bereits ohnehin sehr hoch sei. Insofern sei zu befürchten, dass entsprechende Vorschläge und insbesondere eine mögliche Umsetzung die Märkte auch in nächster Zeit verunsichern würden.

Charttechnik

Kurzfristig sei der DAX gestern in einen durch zwei Instantaneous Trendlines gebildeten Kanal mit den Begrenzungen bei 12.998/13.097 Zählern eingedrungen. Der anschließende, erneute Ausbruch nach oben, im Zuge dessen auch eine bei 13.129 Punkten verlaufende Murrey-Linie habe überwunden werden können, zeige, dass die Bullen weiterhin das Ruder in der Hand halten würden. Wie lange dies (noch) der Fall sein werde, müsse sich in den kommen Tagen zeigen, da das Tageshoch nahezu exakt mit einer Gann-Linie (13.211) zusammengefallen sei. Die von der 45-Grad Gann-Linie abgeleiteten Widerstände hätten sich bereits in der Vergangenheit als sehr nachhaltig erwiesen. Die zahlreichen Berührungspunkte des DAX mit der genannten Linie, innerhalb der laufenden Impulsbewegung, verdeutliche diese These nochmals. (23.05.2018/ac/a/m)