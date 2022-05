DAX – Gute und schlechte Nachrichten an den Märkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auch wenn Trendlinien nur Angebote an die Märkte darstellen, orientiert sich der DAX derzeit offenbar sehr genau an der aktuellen Linie. Die Abwärtstrendlinie wurde nämlich zur Wochenmitte und auch am Freitag erneut angelaufen und fungierte wieder als Widerstand. Es wurde zum Wochenschluss sogar eine Intraday-Stimmungswende generiert. Die jüngste Anstiegsbewegung war von rückläufigen Umsätzen begleitet, die daraufhin deuten, dass die Marktbreite weiterhin fehlt.



Das sind die eher negativen Infos. Neutral sind derzeit die Indikatoren zu bewerten, die im neutralen Bereich verlaufen. Positiv ist zu bewerten, dass der Rückschlag am Donnerstag ebenfalls nicht von steigenden Umsätzen begleitet wurde. Zudem dürfte der DAX zur Wocheneröffnung von dem Intraday-Reversal der US-Märkte profitieren.

