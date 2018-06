DAX: Größerer Zwischenanstieg

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





Paris ( www.aktiencheck.de ) - Derkonnte am Freitag die "Hürde" 12.650 bezwingen und einen größeren Zwischenanstieg einleiten, scheiterte aber am Widerstand 12.800, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der DAX sei unterhalb von 12.800/12.815 handelnd im Abwärtstrend. Zwischenerholungen könnten nochmals 12.800/12.815 oder 12.862 (Kurslücke) erreichen. Zuvor sei ein Rückfall bis 12.666/12.650 oder 12.600 einzuplanen. Scheitere der DAX zum wiederholten Male bei 12.800/12.815, so wären anschließend Tiefs unter 12.550 zu erwarten. Über 12.815 (Stundenschlusskurs zählt) wäre der Trendwechsel zu vermelden, dann wären 12.950 und 13.050 erreichbare Ziele. (04.06.2018/ac/a/m)