DAX: Größere Schwankungen und MACD-Ausstiegssignal

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit Kursabschlägen von insgesamt mehr als 300 Punkten hatten es die letzten beiden Handelstage beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in sich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Dabei habe das Aktienbarometer am Mittwoch mehr als 1% Kursverlust hinnehmen müssen - gestern sei die Abschläge zum Handelsende auf knapp unter 1% eingedämmt worden. Weshalb betonen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt dies explizit? Im vergangenen Jahr hätten sie regelmäßig auf die ruhige, schwankungsarme Marktphase hingewiesen. So habe der S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) im gesamten Jahr 2017 lediglich an acht Handelstagen eine betragsmäßige Kursveränderung von mehr als 1% gezeigt. Dagegen könne das laufende Jahr mit "zurück zur Normalität" beschrieben werden, denn die amerikanischen Standardwerte seien bereits an 32 Handelstagen (18 Mal nach oben, 14 Mal nach unten) um mehr als 1% vom Vortagesschlusskurs abgewichen. Eine Entwicklung, die Anleger im weiteren Jahresverlauf erhalten bleiben dürfte!

Zurück zur konkreten charttechnischen Situation: Die Kursverluste der letzten Tage habe der MACD mit einem neuen Ausstiegssignal quittiert. Deshalb liege der Fokus aktuell auf der wichtigen Haltezone aus dem Tief vom ersten Handelstag des Jahres (12.745 Punkte) und der 200-Tages-Linie (akt. bei 12.716 Punkten). Solange diese Bastion halte, könne die jüngste Korrektur als gesundes Luftholen eingestuft werden. (25.05.2018/ac/a/m)