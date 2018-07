DAX, Gold, Euro – Aussichten für das zweite Halbjahr

Basiswert WKN Typ Laufzeit Barriere Hebel

DAX® TD7CQ9 Long open end¹ 11217,6675 Pkt 10,21

DAX® TD97KE Short open end¹ 13406,7483 Pkt 9,68

In den USA wird die Unabhängigkeit gefeiert und die Börsen halten die Tore geschlossen. Etwas Ruhe kommt vielen DAX-Aktionären sicher nicht ungelegen, erst am Montag signalisierte der VDAX mit über 20 “SOS”. Wir werfen einen Blick auf die technische Einschätzung der HSBC – dort hat sich Jörg Scherer den DAX angesehen. Wer die komplette Bandbreite sucht, findet mit am Donnerstag um 18:30 die passende Gelegenheit. Wie die Aussichten für Gold, Euro oder NASDAQ im zweiten Halbjahr sind, erfahren Sie hier.. Der DAX® konnte das gestrige Tageshoch (12.428 Punkte) zwar nicht über die Ziellinie retten, doch insgesamt gewinnt der jüngste Stabilisierungsversuch weiter an Konturen. Als Beleg möchten wir unverändert den Stundenchart der deutschen Standardwerte bemühen. In dieser kurzfristigen Zeitebene lässt sich anhand der jüngsten Verlaufstiefs bei 12.125/12.104/12.133 Punkten der Versuch einer kurzfristigen Bodenbildung ablesen. Um der möglichen Trendwende allerdings Nachdruck zu verleihen, bedarf es eines Spurts über die Hochs zwischen 12.383 und 12.440 Punkten. Da das gestrige Tageshoch (12.428 Punkte) exakt in diesen Dunstkreis fällt, wird die Bedeutung der angeführten Signalzone nochmals untermauert. Gelingt der Befreiungsschlag, eröffnet sich ein kalkulatorisches Anschlusspotential von rund 300 Punkten. Auf der Unterseite muss indes weiter das „swing low“ vom vergangenen Donnerstag (12.104 Punkte) verteidigt werden. Ansonsten wäre das zarte Pflänzchen „Stabilisierung“ bereits wieder zu den Akten zu legen und die Nackenzone der drohenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei rund 11.800 Punkten rückt sofort wieder in den Fokus. Ausgewählte Smart-Mini Future Zertifikate

