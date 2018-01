DAX: Glückt der Gipfelsturm?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX kann auch am Dienstag seine Kletterpartie fortsetzen und schließt mit einem Kursplus von 0,13 Prozent fester bei 13.385 Zählern. Es spricht aktuell viel für eine Fortsetzung der Kursrally. Die zuversichtliche konjunkturelle Lage in Europa bietet große Schützenhilfe. Zudem sind Krisenherde rund um den Globus, wie etwa der Nordkorea- Konflikt, derzeit nicht mehr so brisant wie zuvor.

Doch je höher der Kurs Richtung Allzeithoch aufsteigt, desto dünner die Luft. Die Erwartung an die anstehende Veröffentlichung der Berichtssaison ist groß, welche für einen Gipfelsturm ausschlaggebend sein könnte.