DAX - Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte

Die schlechte Nachricht: Nach zwei starken Sitzungen in Folge, die den DAX in der Spitze immerhin auf das bisherige Monatshoch bei 12.227 Punkten trugen, setzten am gestrigen Mittwoch erste Gewinnmitnahmen ein, die den Index per Saldo um 0,33% nach unten und erneut aus dem 2019er-Aufwärtstrendkanal heraus drückten. Die gute Nachricht: Dabei hielten sich die Kurse per Schlusskurs aber oberhalb der Mai-Abwärtstrendgerade, womit aus charttechnischer Sicht nur wenig Porzellan zerschlagen wurde. Denn:

Sofern die Notierungen heute wieder anziehen, ist dem kleinen Rücksetzer bestenfalls ein Pullback-Charakter zuzuschreiben. Das nächste Kursziel wäre dann auch weiterhin bei 12.200 Punkten zu finden, bevor es in Richtung der ausgeprägten Volumenspitze bei 12.370/12.400 gehen könnte. Wichtig zu wissen: Für echte neue Long-Impulse ist unverändert ein Ausbruch über das amtierende Jahreshoch bei 12.436 bzw. über das alte September-Top an der 12.500er-Schwelle erforderlich.

Auf der Unterseite sichert dagegen die 12.100er-Marke zusammen mit der Mai-Abwärtstrendgerade nur wenig tiefer die Kurse gegen den nächsten, trendbestätigenden Rücksetzer ab. Sollte der DAX jedoch eine größere "Ehrenrunde" drehen, könnte auch die Unterstützung an der runden 12.000er-Barriere noch einmal zum Einsatz kommen. Eintrüben würde sich das Chartbild unverändert erst bei einem neuerlichen Test der Haltezone bei 11.869/11.844.

12.115,68

-40,13 / -0,33%

(Tagesveränderung in Pkt. / %)

Donnerstag, 13. Juni 2019





