DAX: Gewinnmitnahmen oder Rally Teil 2?

Auch die fünfte Woche in Folge kann am deutschen Aktienmarkt mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Auf Wochensicht legte der DAX 1,3 Prozent auf 12.568 Punkte zu. Kurzer Rückblick: Nach einem euphorischen Auftakt hat der Kurs in den Folgetagen in der Spitze die Marke von 12.659 Zählern erklommen, musste sich allerdings zum Ausklang mit den Arbeitsmarktdaten aus den USA auseinandersetzen und wurde ausgebremst. Die US-Wirtschaft hatte im Juni deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. An sich ist das eine positive Nachricht, die Marktteilnehmer befürchten jedoch, dass die Federal Reserve tatsächlich schon im Juli eine Zinssenkung vornehmen wird.

Das Chartbild kann sich nun wirklich sehen lassen. Der DAX hat in der mittelfristigen Ausrichtung einen kleineren Aufwärtstrend ausgebildet, der uns wohl in der nächsten Zeit begleiten dürfte. Aber Vorsicht - die Fallhöhe wird immer größer. Was ist damit genau gemeint? Nach dem Sprung auf die 12.659 steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine Konsolidierungsbewegung eingeleitet wird. Und wie weit könnte die Reise auf der Unterseite tatsächlich gehen? Das letzte Tief liegt bei 12.167 und sollte nicht unterschritten werden. Rutscht der Kurs unter dieses Level, ist der kleine Trend dahin und die Situation muss neu bewertet werden.

Da wir uns nicht gegen den übergeordneten Trend stellen wollen, müssen wir uns in Geduld üben und den möglichen Rücksetzer abwarten. Interessant wird es für die Trendhändler ab dem 12.400er Bereich (50%-Korrektur). Je nach zeitlicher Nähe zum Markt, können die Entry-Setups auf der Tages- bzw. Stundenebene gewählt werden. Im Tageschart kann eine Umkehrkerze zum Einstieg genutzt werden, im Stundenchart ist ein neuer Long-Trend meine bevorzugte Variante. Bitte die Positionsgröße (Risiko pro Trade), sowie die Tradeverwaltung (Teilverkäufe, Stoppversetzung) schon vor dem Abdrücken festlegen. Der erste Teilverkauf (1/3 der Size) wäre in diesem Fall am Hoch bei 12.659 geplant.

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

