DAX - Gewinne realisieren vor der Gegenbewegung!

Wir machen im DAX noch einmal einen Teilverkauf bei 10630 Punkten, da der Index vor einem Zwischenhoch steht. Auch wenn das Idealziel für diese Aufwärtsbewegung im Bereich von 11052 – 11219 Punkten liegt, müssen wir mit einplanen, dass der Markt bereits früher als erwartet wieder nach Süden abdreht. Hier gehen wir auf Nummer sicher uns stecken uns lieber das Geld in die Tasche.

Nach dem Hoch in Welle 1 in Braun gehen wir noch einmal von einer Gegenbewegung in Welle 2 in Braun bis in den Bereich von 9300 Punkten aus. Diese werden wir nutzen, um noch einmal Longpositionierungen zu hinterlegen und gehen im Anschluss von einer Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung aus!

Dass der Index noch einmal neue Tiefs unter 8253 Punkten anläuft betiteln wir aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 35% und werden dies erst mit einem Unterschreiten von 9168 Punkten als Primärerwartung hervorheben.

Bisherige Position:

Zusammengefasst steht der Markt vor einem Hoch. Unter 10213 Punkten liegt uns hierfür eine erste deutliche Bestätigung vor in deren Anschluss wir von Notierungen im Bereich von 9300 Punkten ausgehen. Anschließend gehen wir von einer Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung aus, solange sich der Markt über 9168 Punkten hält.

Wir halten nach wie vor 50% unserer Long Position falls es hier noch durchzieht, diese sind abgesichert sodass wir hier keinerlei Verluste mehr machen können.

