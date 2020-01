DAX: Gemach, gemach…

Den DAX-Konzern Siemens bewegen heute gleich zwei Nachrichten: Einerseits steht das Unternehmen in der Kritik, da es am umstrittenen Auftrag in Australien festhält. Für den Auftrag über lediglich 20 Millionen Euro kam Kritik auf, weil Siemens sich damit an einem der größten Kohlebergwerke der Welt beteiligt.



Zeitgleich stufen die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs Siemens auf „Buy“ ein und setzen das Kursziel auf 132 Euro. Am Montag notiert die Siemens-Aktie nahezu unverändert bei etwas über 115 Euro, gehört aber zu den meistgehandelten Werten in Stuttgart.







Bei den Anlegern scheint die Nachricht zunächst gut anzukommen: Zum Wochenauftakt setzt sich die Wirecard-Aktie mit einem Plus von rund 2 Prozent an die Spitze der DAX-Gewinnerliste. Außerdem wird in Stuttgart heute nur eine Aktie öfter gehandelt als Wirecard – nämlich Varta (siehe unten).