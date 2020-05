DAX - Die Geister von 2019 kündigen sich an!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auch wenn wir uns mit der hinterlegten Longpositionierung im DAX über jeden weiteren Punkt freuen, wird deutlich, dass sich der DAX nicht mehr an der Realität orientiert.

Das hat nichts mehr mit einer gesunden Aufwärtsbewegung zu tun und nimmt immer mehr die Züge der Rallye aus 2019 an, in deren Anschluss letztlich auch ein Crash gefolgt ist.

Solange der Markt hier kein Hoch bestätigt, werden wir uns dieser Bewegung nicht auf der Shortseite in den Weg stellen und bleiben auf der Longseite positioniert.

Zwar gehen wir in beiden hinterlegten Szenarien von einer anstehenden Gegenbewegung aus, müssen das hinterlegte Alternativszenario in seiner Wahrscheinlichkeit jedoch deutlich reduzieren, sollten die Bullen den Markt über 11463 Punkte treiben.

Zusammengefasst befindet sich das nächste Ziel im DAX nun bei 11463 Punkten. Shorten werden wir den Markt jedoch nicht, solange uns hier keine Bestätigung für ein hinterlegtes Hoch vorliegt.

