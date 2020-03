DAX: Gegenbewegung läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach den heftigen Kursverlusten der letzten Handelstage (wir hatten mehrfach berichtet), kann der deutsche Leitindex heute eine erste Gegenbewegung starten. Der DAX eröffnete bei 10724 den Börsentag und kann im Anschluß wieder über die 11000 Punkte Marke klettern. Am frühen Nachmittag steht der Index aktuell bei 10973. Als Kursziel auf der Oberseite sehen wir derzeit erstmal nur begrenztes Potential bis zum Gapschluß bei 11447 (siehe Chart). Wir halten Sie hier weiter auf dem Laufenden!

DAX Tageschart





