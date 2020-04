DAX (GER30) – Neue Box, neuer Trade?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mein Box-Trading-Ansatz hat zuletzt im März ein Signal beim DAX generiert. Damals entgegen des Trends ein Long-Signal. Kurz darauf zog der deutsche Leitindex dann weitere 900 Punkte nach oben. Prima! Mal sehen, in welche Richtung die neue Box aufgelöst wird – der Markt entscheidet, ob die Long- oder die Short-Variante aktiviert wird.







GER30 im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderPRO





Aktuell tendiert der DAX eher zur Unterseite der Box, denn die Öl-Verwerfungen drücken auch auf die Stimmung am Aktienmarkt – und auf meine. Kommen die Bullen aber wieder ins Spiel, kann es auch sehr schnell wieder nach oben gehen – ein Szenario, dass wir in der kurzen Zeit seit dem Corona-Tief bereits mehrfach beobachten konnten. Schließlich ist Angst und Euphorie der Taktgeber der Märkte. Diese wechseln sich in diesen Zeiten sehr schnell ab. Wasserstandsmeldungen in der Bekämpfung des Corona-Virus und immense Anstrengungen von Regierungen und Notenbanken, um die Wirtschaft zu stützen, lassen DAX & Co. entweder zurückschnellen oder Gas geben.Zurück zur Trading-Idee: Wird die Box also nach oben verlassen – die obere Begrenzungslinie verläuft bei etwa 10.830 Punkten -, so möchte ich in Ausbruchsrichtung eine Long-Position eröffnen. Geht es aber unter die untere Begrenzung um 10.180/160 Zähler, setze ich auf die Bären und eröffne eine Short-Position – erste, kleine Teilgewinnmitnahme an der magischen 10.000er-Marke und dann nächste Anlaufstation bei 9.500 Punkten mit nächster Gewinnmitnahme – danach dann sukzessives Nachziehen des Stopps für die Restposition.Bei Aktivierung der Long-Variante liegt ein Kursziel und damit Kursbereich für eine Teilgewinnmitnahme oder Komplettausstieg bei 11.425 Punkten – wegen Schließen einer Kurslücke aus dem März.Ab Mai kann ich wieder einen neuen Trading-Schüler für mein Mentoring-Programm aufnehmen. Bei Interesse einfach Kontakt mit mir aufnehmen: CFX Broker-Kunden und Leser des Blogs bekommen einen Rabatt in Höhe von 30%.BLEIBEN SIE GESUND!IhrTill KleinleinOffenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.