DAX-Future zum Wochenschluss unter Druck

Trend des Tagescharts: Aufwärts/Seitwärts

Der abgebildete Tageschart des DAX-Future zeigt die Kursentwicklung seit Februar 2020, bei einem letzten Kurs von 12.167,5 Punkten. Jede Kurskerze stellt die Kursentwicklung für einen Tag dar.

DAX-Future korrigiert im Aufwärtstrend

In der dritten Juniwoche konnte der DAX-Future den Aufwärtstrend nicht weiter fortsetzen. Nach einem Kursanstieg zum Wochenbeginn bewegte sich der DAX-Future im wesentlichen seitwärts unterhalb der 12.500 Punkte Marke. Zum Wochenschluss setzten dann Gewinnmitnahmen ein, die den DAX-Future in Richtung 12.000 Punkten drückten. Wir blicken weiterhin auf eine Korrektur im Aufwärtstrend.

Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung beim DAX-Index?

Ausgehend vom Märztief bei 10.159 liegt noch ein intakter Aufwärtstrend vor. Die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse kann mit ca. 60 % eingeschätzt werden. Allerdings hat sich das Chartbild in der vergangenen Woche deutlich verschlechtert, so dass die Möglichkeit auf weiter nachgebende Kurse immer mehr in den Vordergrund kommt.

Das verhalten positive Chartbild würde erst dann auf neutral bzw. negativ drehen, wenn die im Chart eingezeichnete Aufwärtstrendlinie und dann das Augusttief 2019 bei 11.257 unterschritten wird. In diesem Fall könnte sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 10.000 Punkte entwickeln.