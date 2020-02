DAX-Future testet erneut das Hoch des Jahres 2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trend des Monatschart: Aufwärts/Korrektur

Der abgebildete Monatschart des DAX-Future zeigt die Kursentwicklung seit Anfang 2017, bei einem letzten Kurs von 13.596 Punkten. Jede Kurskerze stellt die Kursentwicklung für einen Monat dar.

Der DAX-Index (FDAX) befindet sich ausgehend vom Tief des Jahres 2018 bei 10.268,5 Punkten in einem Aufwärtstrend und erreichte in der dritten Januarwoche ein neues Allzeithoch bei 13.693 Zählern. Damit wurde auch das Hoch bisherige historische Hoch vom Januar 2018 kurz überschritten.

In der vierten Januarwoche setzten jedoch starke Gewinnmitnahmen und Verkäufe ein, die den DAX-Index wieder unter die psychologisch wichtige 13.000 Punkte Marke drückten. Im Monatschart hat sich eine negative Umkehrkerze (bearish engulfing) entwickelt, wobei am letzten Handelstag im Januar ein 3-Monats-Tief erreicht wurde.

In der ersten Februarwoche konnten die Verluste der Vorwoche wieder komplett ausgeglichen werden, so dass sich eine positive Trendkerze im Wochenchart entwickelt hat (nicht abgebildet). Grundsätzlich bewegt sich der DAX-Future mittlerweile seit 12 Wochen in einer Trading Range zwischen 12.882 und 13.639 Punkten.

Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung beim DAX-Index?

Da wir auf einen intakten langfristigen Aufwärtstrend blicken, liegt die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse bei ca. 60 %. Der langfristige Aufwärtstrend würde dann bestätigt werden, wenn das Januarhoch bei 13.693 Punkten überschritten wird.

Das verhalten positive Chartbild würde sich dann deutlich eintrüben, wenn das Julihoch 2019 bei 12.650 Punkten unterschritten wird.

Der langfristige Aufwärtstrend wäre dann beendet, wenn das Oktobertief bei 11.807 Punkten unterschritten wird.