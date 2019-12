DAX-Future kann sich zum Monatsende über 13.200 Punkte halten

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Trend des Monatschart: Aufwärts

Der abgebildete Monatschart des DAX-Future zeigt die Kursentwicklung seit Anfang 2017, bei einem letzten Kurs von 13.246,5 Punkten. Jede Kurskerze stellt die Kursentwicklung für einen Monat dar.

DAX-Future im Aufwärtstrend DAX-Future Handelssignale 14 Tage testen – Hier klicken

Der DAX-Index befindet sich ausgehend vom Vorjahrestief bei 10.268,5 Punkten in einem definierten Aufwärtstrend und erreichte in der vorvergangenen Woche ein neues Jahreshoch bei 13.374 Punkten. In der vergangenen Woche hat sich dann ein positiver Inside-Bar mit einem Wochenhoch bei 13.315,5 Zählern entwickelt, wobei der Wochenschlusskurs über der wichtigen Marke von 13.200 Punkten lag.

Die abgeschlossene Novemberkerze stellt sich als positive Trendkerze dar.

Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung beim DAX-Index?

Die größte Wahrscheinlichkeit hat zurzeit eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, wobei weiteres Aufwärtspotential bis zum Allzeithoch bei 13.596 Zählern vorliegen könnte.

Das positive Chartbild würde sich deutlich eintrüben, wenn das Novembertief bei 12.888,5 unterschritten wird.

Das positive Chartbild würde erst dann auf negativ drehen, wenn das Oktobertief bei 11.807 Punkten unterschritten wird.