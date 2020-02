DAX-Future erreicht neues Allzeithoch, kann Kursgewinne aber nicht halten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trend des Monatschart: Aufwärts

Der abgebildete Monatschart des DAX-Future zeigt die Kursentwicklung seit Anfang 2017, bei einem letzten Kurs von 13.561,5 Punkten. Jede Kurskerze stellt die Kursentwicklung für einen Monat dar.

DAX-Future notiert im Bereich des Allzeithochs





Der DAX-Future (FDAX) befindet sich ausgehend vom Tief des Jahres 2018 bei 10.268,5 Punkten in einem Aufwärtstrend und erreichte in der dritten Februarwoche ein neues Allzeithoch bei 13.824 Zählern. Zum Wochenschluss hat es jedoch stärkere Gewinnmitnahmen gegeben, so dass auf Wochensicht etwas mehr als 200 Punkte Kursverlust zu verzeichnen sind. Im Wochenchart blicken wir somit auf eine negative Umkehrkerze (nicht abgebildet).

Im abgebildeten Monatschart sehen wir weiterhin einen aufwärts gerichteten Trendkanal, wobei der DAX-Future in den letzten Monaten im Bereich der oberen Trendkanallinie (Rückkehrlinie) notiert.

Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung beim DAX-Index?

Es liegt beim Deutschen Aktienindex (DAX) ein langfristiger Aufwärtstrend vor. Die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse sehen wir bei ca. 60 %.

Das positive Chartbild würde sich dann deutlich eintrüben, wenn das Novembertief 2019 bei 12.888,5 Punkten unterschritten wird.

Der langfristige Aufwärtstrend wäre dann beendet, wenn das Oktobertief bei 11.807 Punkten unterschritten wird.