DAX: Futter für die Bullen

Die Angst der Börsianer vor einem neuerlichen deutlichen Kursrückschlagbeim DAX hat erst einmal abgenommen. Das liegt weder an einer absehbarenKonjunkturwende noch an einer Entspannung der politischen Lage. Zu Hilfekommt stattdessen die übliche Kursfeuerwehr. Wer gehofft hatte, dass dieneuen Einkaufsmanagerdaten von Anfang Juni zur Entwicklung in derIndustrie, die einen wichtigen Frühindikator für die Konjunkturdarstellen, ein Signal für eine Trendwende liefern, wurde enttäuscht.Während es in den USA und in China weiter abwärts ging, gibt es inDeutschland und Europa zwar Anzeichen für eine Stabilisierung, aber aufniedrigem Niveau. Auch von der politischen Front gibt es keineEntwarnung. Im Handelsstreit zwischen den USA und China sind im Momentkeine Fortschritte erkennbar. Und eine Eskalation zwischen den USA undder EU droht weiterhin.Allenfalls im neu aufgeflammten Konflikt mit Mexiko könnte es schnell zueinem Deal kommen. Doch warum haben sich die Börsen in dieser Wochetrotzdem erholt? Weil die Zentralbanken die Entwicklung aufmerksamverfolgen und dieses Mal offenbar frühzeitig eingreifen wollen, bevoreine Rezession nicht mehr zu vermeiden ist. In Neuseeland und Australiensind die Leitzinsen in jüngster Zeit bereits gesenkt worden, und die FEDscheint einen solchen Schritt inzwischen zumindest in Erwägung zuziehen. Die geldpolitischen Schleusen könnten damit wieder stärkergeöffnet werden, und trotz aller Risiken nimmt im Zuge dessen dieHoffnung auf steigende Kurse zu.