DAX: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX war am 29. September mit einem Punktestand von 12469,2 aus dem Handel gegangen. Heute ging es für den DAX (DE0008469008) mit -1,1 %

weiter. Derzeit notiert der Index aus Deutschland bei einem Punktestand von 12870,87. Händler erwarten, dass sich der Trend der jüngsten Entwicklung fortsetzt.

Tagesgewinner sind dabei die Werte von Deutsche Bank, Basf sowie Mtu Aero Engines. Die Kurse sind um +7,35 %, +5,05 % sowie +4,34 % nach

oben marschiert. Tagesverlierer sind die Titel Siemens AG, Deutsche Wohnen SE, RWE AG. Die Abschläge belaufen sich auf -0,82 %, +0,05 %, +0,45 %.

Deutsche Bank Branchenvergleich Aktienkurs:

Die Deutsche Bank ist mit einem Kurs von 6.774 EUR inzwischen -14,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -10,04 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

Basf Dividende:

Für die Basf sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 5 Buc, 11 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das Basf-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (1 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Basf. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 53,87 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 9,22 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 49,32 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

Mtu Aero Engines Relative Strength Index:

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Mtu Aero Engines beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,03 Prozent und liegt mit 1,31 Prozent unter dem Mittelwert (1,34) für diese Aktie. Mtu Aero Engines bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Sell"-Bewertung.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.