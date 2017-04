DAX - Auch Frankreich wird am Fahrplan nichts ändern!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





Egal ob BREXIT, US Wahlen, Italien Referendum, Krieg hier und dort, oder Kim Jong-uns Silvesterraketen, unsere Analyse hält jedem Ansturm von fundamentalen Ereignissen stand. So konnte nun auch die Wahl in Frankreich unserer primären Erwartung nichts anhaben. Der Grund für den Anstieg des deutschen Leitindexes ist nicht darin zu suchen, wie die Wahlen ausgegangen sind, welche ja noch nicht einmal entschieden sind, sondern dass die 11977 Punkte nicht nach unten durchschritten wurden. Entsprechend startet der DAX mit einem klaren Signal in die neue Handelswoche, die uns nun eindeutig auf den Kurs von 12508 Punkten schickt. Wobei wir hier bereits einen gewissen Zweifel kundtun müssen, da die 12394 Punkte nicht überschritten wurden.









Diese Marke stellt weiterhin einen deutlichen Widerstand dar und könnte mit einer versagenden fünften Welle, hier dem Treiben bereits ein Ende setzen. Wie dem aber auch sei, die primäre Erwartung von zunächst nochmals steigenden Kursen, wurde in jedem Fall erfüllt. Auch hier ist wieder anzumerken, handeln Sie keine Produkte mit Zeitwertverlust und ohne Gap Risiko. Als Abonnenten führen wir Sie im Detail in unsere Handelsstrategie und die Wahl der richtigen Handelsinstrumente ein.





© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG