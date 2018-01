DAX in Feierlaune – Stresstest lauert mit Berichtssaison

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Daten vom europäischen Arbeitsmarkt bestätigen, was schon zur großen Überraschung des abgelaufenen Jahres geworden war: eine starke konjunkturelle Erholung in der Eurozone. Der Deutsche Aktienindex ist in Feierlaune. Getrieben vom Schwung der vergangenen Tage kann der Index, nachdem der Widerstand bei 13.350 Punkten aus dem Weg geräumt ist, nun in Richtung Allzeithoch durchstarten.

In den kommenden Tagen werden die Investoren wieder eine Flut aus Quartalszahlen dahingehend überprüfen, ob die hohen Unternehmensbewertungen gerechtfertigt sind. Wie im letzten Quartal dürften enttäuschende Ergebnisse in besonderem Maße zu Kursverlusten führen, da dort das Delta zwischen Soll und Ist in den Bewertungen besonders sichtbar zu Tage tritt.

Das frei werdende Geld wird sich dann umso stärker auf die Firmen konzentrieren, die mit einem hohen Ertragswachstum aufwarten. Im aktuellen Umfeld ist es leicht, Geld zu verdienen, die Konjunktur in den USA boomt. Wer da schlechte Zahlen bringt, dürfte von den Anlegern aussortiert werden.