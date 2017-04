DAX: Fed-Sitzungsprotokoll drückt Stimmung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex dürfte heute mit deutlichen Kursabschläge in den Tag starten. Das am gestrigen Abend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der Federal Reserve sieht eine mögliche Normalisierung der Bilanz der Notenbank vor. Die US-Währungshüter könnten im nächsten Jahr mit einer Schrumpfung der enorm aufgeblähten Bilanz beginnen.

Ausblick



Am heutigen Donnerstag steht hierzulande der Auftragseingang in der Industrie auf der Agenda. Am Mittag wird das Sitzungsprotokoll der Europäischen Zentralbank veröffentlicht. In den USA könnten die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe von Interesse sein.

Charttechnik



Der DAX hat erwartungsgemäß eine Pause eingelegt. Ein möglicher Test der Oberseite der einstigen Schiebezone bei 12.082/12.118 Punkten sowie des steigenden gewichteten 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 12.031 Zählern sollte aus charttechnischer Sicht nicht überbewertet werden.



Der US-Greenback zum kanadischen Dollar versucht bereits seit Wochen, in den Aufwärtstrend zurückzukehren. Jegliche Versuche waren bislang ohne Erfolg. Erst oberhalb der besagten Chartmarke bei 1,3425 CAD sowie der waagerechten Trendlinie bei 1,3430 CAD würde sich die charttechnische Situation aufhellen. Mögliches Ziel wäre dann das Zwischenhoch bei 1,3598 CAD von Ende Dezember 2016. Scheitert der USD-CAD an den genannten Widerständen, könnte es in Richtung des gewichteten 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 1,3280 CAD gehen.

Vorbörslich sehen wir den DAX bei 12.143 Punkten und somit 0,6% im Minus.



