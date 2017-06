DAX: FREUNDLICHER START IN DEN JUNI

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nachdem schlechte US-Konjunkturdaten dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch den Wind aus den Segeln genommen hatten, startete der Dax am Donnerstag freundlich in den Juni und notierte oberhalb von 12.600 Punkten.Das Geschäftsklima in der Region Chicago hat sich im Mai deutlicher verschlechtert als erwartet. Der entsprechende Index fiel von 58,3 Punkten im Vormonat auf 55,2 Punkte. Das ist der schwächste Wert seit Januar. Experten hatten einen Indexstand von 57,0 Punkten erwartet. Die Daten reihen sich ein in eine wachsende Liste schwächelnder Zahlen, die darauf hindeuten könnten, dass die Konjunktur in Amerika bereits wieder an Fahrt verliert.Am Mittwoch veröffentlichte die Fed ihren Konjunkturbericht, das sogenannte Beige Book. Demzufolge habe es im Zeitraum von Anfang April bis Ende Mai wenig Anzeichen für eine Trendänderung bei der Teuerung gegeben. Die Inflationsentwicklung in den USA bleibt weiterhin eher schleppend. Das Hauptaugenmerk richten die Währungshüter auf Preisveränderungen bei persönlichen Ausgaben der US-Amerikaner. Energie- und Nahrungsmittelkosten bleiben dabei ausgeklammert. Dieser Wert war zuletzt auf 1,6 Prozent gefallen und hat sich damit weiter von der Fed-Zielmarke, die bei zwei Prozent liegt, entfernt.Im März hatte die Fed den Leitzins angesichts der positiven Wirtschaftsentwicklung auf 0,75 bis 1,0 Prozent angehoben und wolle dieses Jahr weitere Schritte nach oben folgen lassen. Die nächste Zinssitzung ist in zwei Wochen.Die Ölpreise konnten am Donnerstag wieder zulegen. Hinweise auf weiter deutlich gesunkene Lagerbestände in den USA sorgten für Auftrieb. Demnach hat das private Institut API einen Rückgang um über 8 Millionen Barrel in der vergangenen Woche berichtet. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 51,30 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli stieg auf 48,98 Dollar.