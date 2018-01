DAX, Evotec und VW - 80 Prozent Rendite bei fallenden Kursen

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser von Feingold Research, Anfang November hatten wir Sie wieder einmal auf die Absicherungsmöglichkeit via Inline-Optionsscheinen hingewiesen. Damals war der DAX bei ca. 13.400 Zählern. Heute verkaufen wir den Inliner HW4K1F mit 80 Prozent Rendite binnen 8 Wochen. Warum? Weil Inliner sich bei guter Auswahl zur Absicherung eignen und oft wesentlich besser sind – da mit Seitwärtsrendite gesegnet – als Turbo-Scheine. Denn Turbos fahren keinen Seitwärtsgewinn ein. Und man kann mit ihnen Volatilität nicht taktisch spielen. Deshalb – auch 2018 auf unsere Inliner achten, wer mag. PS: Auch die WKN SE7WTN müssen wir leider verabschieden. Es war ein Öl-Inliner, fast ein Jahr im Depot und ausgezahlt zu 10 Euro. 140 Prozent Gewinn. So kann es 2018 gern weitergehen. Unser defensives Depot, in dem wir solche Strukturen lediglich beimischen, steht trotz aller Absicherungen und Vorsicht seit 1.1.16 bei plus 34,7% – hier zu sehen.

Dazu trugen auch Positionen auf Evotec oder VW ihren Anteil bei. In den nächsten Tagen werden beide Depots wieder stattlich aufgestockt und Sie bekommen von uns täglich frische Investmentideen und Anlageempfehlungen für 2018, dazu das passende Tradingwerkzeug unter Berücksichtigung der Vola. www.feingold-research.com einfach als Lesezeichen einrichten;-).