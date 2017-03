DAX: Euphorisch sind immer die anderen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX scheint den Konsolidierungsmodus abzuschütteln und ziehtRichtung Allzeithoch. Für etliche Marktteilnehmer dürfte das eineÜberraschung darstellen, denn ein zu positives Anlegersentiment wurdevielerorts als Anlass einer größeren Korrektur eingestuft. Die Sache hatallerdings einen Haken. Längere Aufwärtsbewegungen am Markt endenoftmals in Stimmungslagen mit viel Optimismus. Die Anleger haben sich anden Aufwärtstrend gewöhnt, die Angst vor Rückschlägen ist daher niedrig.Das geht in der Regel mit einer hohen Investitionsquote einher, dasÜberraschungspotenzial liegt dann auf der negativen Seite.In den Medien ist genau so ein Zustand für den DAX in der jüngsten Zeithäufig konstatiert worden. Als Hauptursache wurden die übertriebenenHoffnungen auf einen großen Konjunkturstimulus durch dieTrump-Administration angeführt, die zwangsläufig in eine Enttäuschungund eine große Börsenkorrektur münden müssen. Der Haken dabei: DiesesArgument ist in der Tat in der Berichterstattung sehr präsent. Wenn dasaber so ist, wo genau ist dann die Überraschung und der übertriebeneOptimismus? Offenbar glaubt jeder, die anderen seien zu euphorisch.Nach unserem Eindruck hat sich daher eine gesunde Skepsis im Marktgehalten. Auch der Börse Frankfurt Sentiment-Index unterstreicht dies.Und der positive IFO-Index deutet an, dass nicht nur dieTrump-Hoffnungen, sondern ein handfester Aufschwung den DAX trägt.Insofern dürften sich etliche Anleger verwundert die Augen reiben, wennder deutsche Leitindex das Allzeithoch knackt - und weiter steigt.