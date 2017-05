DAX-Euphorie erinnert an Trump-Wahl

Ein Rekordhoch jagt das nächste und die Investoren sind nun für Europa so euphorisch wie sie es in den ersten Wochen nach der Wahl für Trump und die USA waren. Dass bisher vieles eher auf Hoffnung als auf Fakten basiert ist egal, niemand möchte bei Rekorden gestört werden. Die Marke von 13.000 könnte alsbald fallen, dann wäre auch die Bewertungsschere zum US-Markt fast geschlossen. Absicherung gibt’s über die Discount-Putsdie Inliner

Eine Hausfrauenhausse ist es bisher noch nicht, in der Jedermann und Frau Aktien kauft, doch unter den Profis ist die Euphorie schon erstaunlich. Viele Volatilitatsbarometer notieren auf 25-Jahrestiefs. Ohne Investitionsverzweiflung wäre eine derartige Rally nicht denkbar, doch viele Investoren wissen nicht wohin mit ihrem Geld und Dividendentitel scheinen dann doch besser als Nullzinsen. Ins Rutschen kommen sollte dieser Markt jedoch nicht, denn wenn alle durchs Nadelöhr wollen könnten die, die jetzt noch kaufen, nur kurze Zeit Spaß an Rekorden und Gewinnen haben.

Wir stellen die Einschätzung von von Allianz Global Investors zum Wahlsieg von Emmanuel Macron vor:



Die Wahl von Emmanuel Macron zum neuen französischen Staatspräsidenten sorgt in der Europäischen Union für Erleichterung. Allerdings wird der Ausgang der Wahlen zur Nationalversammlung im Juni erhebliche Auswirkungen auf die Fähigkeit Macrons haben, seine politischen Pläne zu verwirklichen. Zudem wird auch nach den Wahlen in Frankreich eine gewisse politische Unsicherheit bestehen bleiben, da sich der europäische „Superwahlzyklus“ mit den Parlamentswahlen in Deutschland und Italien fortsetzt.

Der Sieg von Macron bedeutet, dass Frankreich und die Europäische Union nun imstande sein sollten, einige der strittigen Punkte abzuhaken, die während des Wahlkampfs ein Thema waren. Zudem können sich die Anleger nun wieder auf die positive wirtschaftliche Entwicklung konzentrieren, die sich in Europa abzeichnet. Macron ist ein Befürworter des Euro und der Europäischen Union, weshalb sein Sieg ein klarer Gewinn für die EU ist. Allerdings könnten die „Brexit“-Verhandlungen für Großbritannien schwieriger werden, wenn Frankreich und Deutschland von nun an enger zusammenarbeiten.

Zwei Szenarien für Macron

Emmanuel Macron wird eng mit dem demnächst neu zu wählenden französischen Parlament zusammenarbeiten müssen, um wesentliche politische Veränderungen bewirken zu können. Diesbezüglich halten wir zwei Szenarien nach den Wahlen im Juni für möglich:

Die Partei von Präsident Macron erhält keine klare Mehrheit im Parlament. Im Unterschied zu Deutschland gibt es in Frankreich weniger Erfahrung bei der Bildung politischer Koalitionen, was Macrons Chancen auf Durchsetzung von Reformen begrenzen könnte. In diesem Szenario, dass wir für das wahrscheinlichere halten, wird an den Märkten Unsicherheit hinsichtlich seines Gestaltungsspielraums herrschen.

Konsequenzen für Anleger

Grundsätzlich dürften sich die Sorgen um politische Risiken an den Märkten nach dem Sieg von Macron und der Niederlage der Europagegner etwas legen. Dies sollte dazu beitragen, dass die Anleger sich wieder stärker auf die positive wirtschaftliche Entwicklung auf europäischer Ebene konzentrieren können.

Konjunkturindikatoren: Die Arbeitslosenzahlen stellen sich inzwischen deutlich besser als noch vor drei Jahren dar, und viele Konjunkturindikatoren deuten auf eine weiterhin positive Entwicklung hin. So weisen die jüngsten Daten aus dem Einkaufsmanagerindex auf eine sich stetig verbessernde Industrieproduktion im Euroraum hin.

Zinsen: Auch wenn einige Anleger höhere Zinsen in naher Zukunft erwarten, rechnen wir nicht mit einer wesentlichen Änderung des Zinsniveaus in den nächsten 6-12 Monaten. Zudem gehen wir nicht davon aus, dass die Europäische Zentralbank vor Anfang 2018 damit beginnt, ihre Geldpolitik weniger expansiv zu gestalten.

Euro: Die europäische Gemeinschaftswährung wird wahrscheinlich an Stärke gewinnen. Dafür sprechen sowohl die aufgehellten politischen Perspektiven als auch die verbesserten Konjunkturdaten und die Erwartung einer künftigen Straffung der Geldpolitik.

Aktien: Die Chancen stehen gut, dass die Börsenkurse nun weniger durch politische Risiken belastet werden als bislang. In dem Maß, in dem die politische Unsicherheit nachlässt, könnten europäische Aktien aus unserer Sicht weiter zulegen und dabei besser als globale Titel abschneiden. Dafür sprechen nicht zuletzt die erhöhten Gewinne und gestiegenen Auftragseingänge der Unternehmen.

Quelle: eigene Recherche, Allianz Global Investors