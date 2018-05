Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Warum ich mich zu so einer fast schon vulgären Aussage hinreisen lasse ist dem aktuellen Umfeld geschuldet. Die Kurse werden durch fadenscheinige Gründe: Trump, Iran, Osterhase, nach oben geredet, während wir hier einfach nur eine Ausdehnung sehen, die uns perfekt ins Bild passt. Unser Zielbereich ist hinterlegt seit 2 Wochen. Dieser wurde wie im Chart zu sehen getroffen. Wir hinterlegen aktuell Short Positionen.

Warum das sprichwörtlich geil ist?

Ganz einfach, je mehr wir innerhalb der Tradingbox steigen, desto höher steigt mein P/L Ratio, mein Chancen Risiko Verhältnis. Da der stop immern näher rückt und die Gewinnerwartung nach unten mit jedem Punkt steigt.

Dieser Trade könnte zu einem Risk/Reward von 5:1 werden. Das finden wir sehr gut.

Heute schrieben wir in den Updates:

Der DAX hat weiterhin kein Anzeichen ausgebaut, dass auf ein bereits hinterlegtes Hoch schließen lässt. Denn wir notieren weiterhin deutlich über 12621 Punkten. Diese wollen wir bekanntlich unterschritten sehen, um eine Abwärtsbewegung einzuleiten. Bis dies nicht der Fall ist, muss mit weiteren Ausdehnungen in der laufenden Bewegung gerechnet werden. Um es nochmals in Erinnerung zu rufen, der Zielbereich erstreckt sich bis 13184 Punkte. Also noch genügend Raum, für eine weitere Ausdehnung. Idealerweise hält der DAX sich aber im Bereich von 12897 bis 13007 Punkten. Das Letztere noch angelaufen werden, ist aber nach dem heutigen Tag, sehr wahrscheinlich.

