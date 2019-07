DAX: Es ist angerichtet!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit den Temperaturen konnte der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche kaum mithalten. Während es draußen extrem heiß zuging, verweilte das deutsche Börsenbarometer eher im abwartenden Modus. Kein Wunder, denn die Marktteilnehmer wollten sich vor dem G20-Gipfel noch nicht in Stellung bringen, sondern zunächst die Entwicklung der im Fokus stehenden Handelsgespräche abwarten. Erst am Freitag hat der DAX nachbörslich den Weg nach oben eingeschlagen. Der Grund dafür ist schnell ausgemacht, US-Präsident Trump und Präsident Xi Jinping haben wohl die Verhandlungen wieder aufgenommen und die Märkte schreien Hurra! Auf Wochensicht legte der DAX gute 0,48 Prozent auf 12.398 Punkte zu. Zu den großen Gewinnern im Aktiensektor zählten Bayer und ThyssenKrupp.

Charttechnik

Auf die heutige Eröffnung der Märkte war ich sehr gespannt. Das Ergebnis des G20 Gipfels sollte den Börsen so einiges an Futter geben. Und siehe da, der DAX notiert bereits vorbörslich weit im Plus. Relevante Punkte, die ich bereits in der letzten Analyse angesprochen hatte, sind natürlich weiterhin von Bedeutung. Im Klartext: Der Kurs hat die 12.440 signifikant hinter sich gelassen. Somit sind die Bullen wieder im Vorteil, eine Ausdehnung auf der Oberseite ist in den nächsten Tagen durchaus wahrscheinlich. Der Sprung über die 12.440 ist zudem ein weiterer Beweis für die Stärke der Bullen, ein etwas kleiner Aufwärtstrend ist ebenfalls ersichtlich.

Trading-Idee

Die Stunde ist momentan aufwärtsgerichtet und verweilt oberhalb der Wolke. Sollte der Kurs die runde 12.400er Zone nachhaltig hinter sich lassen, kann nach Setups in Long-Richtung Ausschau gehalten werden. Ich favorisiere, das ist an dieser Stelle keine Überraschung, den Entry tief aus der Korrektur heraus. Ein spekulativer Einstieg wäre im Bereich von 12.480 möglich. Vorsicht: Eine Korrektur auf der Tagesebene ist jederzeit möglich.





