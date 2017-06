DAX: Es gibt kein Zurück

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Im laufenden Jahr sind größere Korrekturen beim DAX bislang Mangelware,jeder kleine Rückschlag wird für Käufe genutzt. Dieses Schema war auchgestern intraday im Prinzip wieder zu beobachten, auch wenn der DAX nurein kleines Plus ins Ziel gerettet hat. Das Schema lässt eigentlich nureine Interpretation zu. Im Mai ist der DAX in überzeugender Manier aufein neues Allzeithoch geklettert. Im Anschluss wurde eine kleineKonsolidierung gestartet, die aber weitgehend seitwärts verlaufen ist.Das kann als Trendbestätigung gewertet werden. Zumal die Anleger trotzder Höchstkurse alles andere als euphorisch sind. Der Sentiment-Indexder Deutschen Börse weist in jüngster Zeit tatsächlich einenBärenüberhang aus, und das trotz des starken Trends beim DAX.Offensichtlich ist die anhaltende Rally ohne Rückschlag vielen nichtgeheuer. Ein überzeugender Ausbruch und große Skepsis – das lässteigentlich nur einen Schluss zu: Die Hausse beim DAX wird weitergehen.