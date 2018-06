DAX: Es fehlt ein Schub

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Nasdaq ist längst auf Rekordkurs, der Dow schielt nach oben – undder DAX? Kann noch nicht einmal die wichtige 13.000-Punkte-Markezurückerobern. Es fehlt der fundamentale Rückenwind. Die Konjunkturbleibt die zentrale Triebfeder der Börse. Die USA präsentierten sichzuletzt robust, und insbesondere im Technologiesektor bleibt die Dynamikhoch. Daher kann es eher als Stärke gewertet werden, dass die FED dieZinszügel nun noch etwas schneller anzieht.Europa hat derzeit nichts Vergleichbares zu bieten. Im Gegenteil, diejüngsten Daten bestätigen einen laufenden Abschwung. Was dieIndustrie-Einkaufsmanagerindizes mit rückläufigen Indexwerten schon seitMonaten andeuten, wurde im Nachhinein durch die Auftragsentwicklunguntermauert. Diese war im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland im Aprilzum vierten Mal in Folge rückläufig, und der Abschlag ist mit -2,5Prozent auch noch sehr deutlich ausgefallen. Analysten hatten eigentlichein Plus von 0,6 Prozent (!) erwartet.Kaum überraschend leidet darunter inzwischen auch die Produktion mitzuletzt -1,0 Prozent, und in der Eurozone insgesamt sah es mit -0,9Prozent nicht viel besser aus. Und die Hoffnung auf eine schnelle Wendeist nicht besonders ausgeprägt. Im aktuellen ZEW-Index haben sich dieKonjunkturerwartungen weiter eingetrübt und sind nun deutlich negativ.Vor diesem Hintergrund wäre ein Ausbruch beim DAX schon ein Wunder. Daswäre wohl nur möglich, wenn sich das schwache erste Halbjahr in dereuropäischen Industrie als Delle erweist. Doch dafür bräuchte dieWirtschaft vermutlich einen positiven Schub – und im Moment stellt sichdie Frage, wo der herkommen soll, wenn nicht aus den USA, dem zunehmendzickigen Handelspartner.