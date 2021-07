DAX – Es droht ein schwerwiegendes Verkaufssignal

Nach dem schwachen Wochenabschluss am Freitag startet der deutsche Leitindex heute erneut mit Verlusten in den Handel. Zum Handelsstart eröffnete der DAX® mit einem Gap Down von 120 Punkten. Doch damit nicht genug: Intraday geht der Abverkauf weiter, jetzt werden auch die Tiefs der letzten Wochen unterschritten. Damit droht die Seitwärtsbewegung seit Ende Mai nach unten hin aufgelöst zu werden.

Sollte der Index den Support bei 15.300 – 15.310 Punkten nachhaltig aufgeben, wäre mit dem Verlassen der Seitwärtsrange seit Ende Mai ein größeres Verkaufssignal aktiv. Zudem wäre mit den beiden Kursspitzen vom 14.06. und 14.07. ein Doppeltop vollendet, welches die Ausgangsbasis für eine größere Abwärtskorrektur darstellen könnte. Sehen wir also ab jetzt kein solides, bullisches Reversal, wäre der Index anfällig für fallende Notierungen bis 15.103 und 14.961 bzw. 14.776 – 14.804 Punkten.

Kommen die Bullen hingegen zurück und ziehen den Index wieder über 15.390 Punkte, entschärft sich die kritische Situation wieder. Erste kleine Kaufsignale ergeben sich aber erst oberhalb von 15.480, größere Kaufimpulse dann oberhalb von 15.600 Punkten.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Index HR2ZZZ 33,37 11.894,38 4,56 open end DAX® Index HR7D0G 8,89 14.375 17,12 30.09.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Index HR7D2N 11,93 16.400 12,78 30.09.2021 DAX® Index HR7D40 23,40 17.550 6,51 30.09.2021

DAX® in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 3 Stunden (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 06.05.2021 – 19.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX® in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.07.2016 – 19.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

