DAX – Es bleibt unruhig

Die Freude über die ersten beiden Handelstage des Jahres ist längst verpufft. Nach dem Einbruch kam eine wenig überzeugende Erholungsbewegung, die zum Ende der vergangenen Woche bereits wieder negiert wurde. Der DAX hält sich also weiterhin in der Range knapp unter der runden Marke von 16.000 Punkten auf. Auch am Freitag verlief der Handel unruhig und nervös.



Die Umsätze halten sich zwar auf einem vergleichsweise hohen Niveau, zeigen aber keinen klaren Trend an. Weder bei Erholungsbewegungen, noch bei Rückschlägen ist eine wesentliche Umsatzveränderung zu sehen. Auch die Indikatoren verlaufen im neutralen Bereich zum Teil seitwärts. Der MACD-Indikator deutet an, ein schwaches Verkaufssignal zu generieren. Somit behält die Statistik derzeit Recht, dass die ersten Monate kaum einheitlich verlaufen. Da die aktuelle Lage dies bestätigt, sollte auch von der kommenden Woche nicht allzu viel erwartet werden.

