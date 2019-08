DAX - Es bleibt spannend!

DAX am Vortag:



11.701,02

-29,00 / -0,25%

(Tagesveränderung in Pkt. / %)

Donnerstag, 29. August 2019









Eine Erklärung zu der Chartanalyse gibt es hier.



Zur Wochenmitte machten es die deutschen Blue Chips richtig spannend: Zunächst mit einem leichten Minus gestartet, weiteten die Kurse die Abgaben ab Mittag deutlich aus und sackten dabei erneut unter den GD200 bis auf das Tagestief bei 11.573 Punkten zurück. Damit wurde wieder einmal die Haltezone zwischen 11.600 und 11.560 auf den Prüfstand gestellt, doch damit war der Handelstag noch nicht zu Ende. Denn:

Im weiteren Verlauf nahmen die Notierungen wieder Fahrt auf und eroberten mit dem Schlusskurs knapp oberhalb der 11.700er-Marke die 200-Tage-Linie zurück. Der "BREXIT-Schock" – Premier Johnson versucht, über eine Parlamentsschließung den BREXIT am 31. Oktober (notfalls wohl auch ungeordnet) zu erzwingen – hielt die Kurse also nur vorübergehend in Schach, womit die charttechnische Ausgangslage unverändert bleibt:

Zwischen dem GD200 und dem Bremsbereich bei 11.823/11.869 ist der DAX als neutral einzustufen; für neue Long-Impulse sollte es mindestens über die Nackenlinie der alten SKS, besser noch auch gleich über 12.000 Punkte hinausgehen. Auf der Unterseite stützt der langfristige Durchschnitt, dem nur wenig tiefer die massive Auffangzone bei 11.600/11.560 folgt. Erst darunter würde es wieder ungemütlich, da dann ein Test der Haltestellen bei 11.372/11.300 einkalkuliert werden müsste.

Trading-Idee

steigend (Call)

fallend (Put)

WKN

DC0MMY

XM3B6L

Basispreis

10.500,32

12.943,90

Knock-out-Schwelle

10.500,32

12.943,90

Letzter Handelstag

Open End

Open End

Hebel

9,55

9,03

Kurs1)

12,28

12,97



1)Uhrzeit: 29.08.2019 08:31:41