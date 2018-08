DAX - Es bleibt schwierig

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am Ende hat es nicht gereicht - auch am Freitag gelang es den deutschen Blue Chips nicht, das Steuer nach oben herumzureißen. Stattdessen ging der DAX mit einem Minus von 0,2% ins Wochenende, womit sich die Verluste für die gesamte Woche auf -1,7% aufsummierten. Dabei konnte der deutsche Leitindex erneut nicht bzw. kaum von den positiven Vorzeichen beim Dow Jones profitieren, was den Start am heutigen Montag nicht einfacher machen dürfte:

Solange der DAX unterhalb der März-Aufwärtstrendgerade feststeckt, kann die Unterseite nicht aus den Augen gelassen werden. Dabei gilt es jetzt vor allem, auf das Juni-Korrekturtief bei 12.104 Zählern zu achten: sollte der Index per Tagesschluss unter diese Haltelinie abrutschen, müsste mit einer Schließung der offenen Kurslücke vom 05. April und, damit einhergehend, mit einem Test der runden 12.000er-Barriere gerechnet werden, bevor die nächste Unterstützung bei 12.830/12.800 auf den Prüfstand gestellt werden dürfte.

Dagegen wäre ein Schlusskurs oberhalb von 12.300 Punkten als erster Versuch einer Stabilisierung zu werten; um eine echte Erholung initiieren zu können, müssten die Kurse jedoch zwingend den doppelten Widerstand bei 12.425/12.450 überwinden, um von dort aus die wichtige 12.600er-Schlüsselstelle zurückerobern zu können. Oberhalb dieser markanten Hürde wäre der Weg dann wieder frei bis an den GD200, wobei der Ausbruch über den langfristigen Durchschnitt für neue Long-Impulse ohnehin Pflicht wäre.

DAX am Vortag:

12.210,55 -26,62 / -0,22% (Tagesveränderung in Pkt. / %) Montag, 20. August 2018