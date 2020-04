DAX: Erstes Kursziel überrannt! Chartcheck

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In unserer Analyse vom 31.03.20 DAX: Wird die Lücke jetzt geschlossen? hatten wir bereits über die charttechnische Situation berichtet und auf ein erstes potentielles Kursziel, das Gap vom 12.03. bei 10390 Zählern, hingewiesen. Dieses wurden nun im dritten Anlauf recht eindrucksvoll erreicht und sogar überschritten.



Der Index konnte in den letzten beiden Handelstagen bis dato rund 900 Punkte (!) aufsatteln und steht somit aktuell bei 10450. Auf der Oberseite rückt nun das nächste Gap ins Blickfeld, welches jedoch erst bei 11447 geschlossen wäre. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, der ein oder andere Rücksetzer sollte hier mit einkalkuliert werden. Offene Longpositionen würden wir deshalb knapp unter die letzten Tiefs im Bereich um 9330 absichern und diese sukzessive nach oben anpassen, da wir den Markt weiterhin als sehr fragil betrachten und durchaus noch kräftigere Einbrüche erfolgen können. Die aktuelle Lage stimmt zumindest verhalten optimistisch!



DAX Tageschart

