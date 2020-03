DAX: Erholungsversuch!? Egal!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Marktteilnehmer mussten in den letzten Wochen schon viel Nerven lassen. Kein Wunder, denn erst zog der Coronavirus den Aktienmarkt in den Keller, dann verschärfte sich die Lage noch, als der Ölpreis am Montag mit einem Abschlag von satten 30% die neue Handelswoche einläutete.

Aktuell sehen wir einen Erholungsversuch beim DAX, dessen Ausgang noch offen ist. Schon in der letzten Woche arbeiteten die Bullen an einer Stabilitätsphase. Diese scheiterte dann gegen Ende der Woche – das obere Rechteck. Nun kann eine neue Box gebastelt werden: Das Hoch bildet dabei der Start in die Handelswoche, das Tief wurde am gleichen Tag markiert – nicht umsonst wird dieser Wochenauftakt als Schwarzer Montag tituliert.





GER30 im aktuellen 4-Stunden-Chart – Quelle: CFX TraderPRO



Auf die zweite Box werden meine Swing-Trading-Aktivitäten abgestellt: Wird das Rechteck nach oben verlassen, so möchte ich in Ausbruchsrichtung long gehen – die Order sehen Sie im Chart. Die Kurslücke, die zum Wochenstart gerissen wurde, sollte in diesem Szenario mindestens geschlossen werden. Haben wir diese Woche die Tiefs gesehen, dann ist das Potenzial entsprechend größer anzusehen.

Geht es aber unter die untere Boxbegrenzung, möchte ich mich wieder auf die Seite der Bären stellen – gehe also short, denn dann wird der Panikmodus reaktiviert und die magische 10.000er-Marke wird kaum zu halten sein.

Bei beiden Trading-Varianten auf den deutschen Leitindex werde ich aber aufgrund der sehr hohen Volatilität schnell sein müssen Teilgewinnmitnahmen durchzuführen – inklusive Stoppnachziehen. Die schnellen Richtungswechsel der vergangenen Handelstage sollten hier Warnung genug sein. Nicht nur hier, sondern generell sollte das Trademanagement und das Geld- und Risikomanagement der hektischen Marktlage angepasst werden.





Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.