DAX-Erholung zur Wochenmitte?

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Auch die BioNTech-Aktie zeigt sich nach den deutlichen Kursverlusten von gestern Nachmittag deutlich erholt. Die Aktie legt unter hohen Umsätzen in Stuttgart rund 5,8% zu.



2. Daimler (WKN 710000)

Analog zum breiten Markt gewinnen auch die Papiere von Daimler etwas an Wert. Gestern Abend wurde bekannt, dass nach Renault auch der japanische Konkurrent Nissan sein milliardenschweres Aktienpaket an der Daimler AG abgestoßen hat. Nissan trennte sich von gut 16,4 Millionen Aktien im Wert von insgesamt 1,15 Milliarden Euro, die vor allem an andere institutionelle Anleger verkauft wurden.



3. CureVac (WKN A2P71U)

Auch die CureVac-Papiere zeigen sich am Mittwoch bei 2,4% im grünen Bereich. Wie der Spiegel gestern berichtete, kommt es durch Exportbeschränkungen der US-Regierung zu Engpässen bei der Lieferung von wichtigen Rohstoffen für das CureVac-Vakzin. Die Aktie hatte in Folge dessen am gestern Nachmittag deutlich nachgegeben.