DAX-Erholung voraus?

1. Siemens Energy (WKN ENER6Y)

Die meisten Preisfeststellungen finden am Vormittag in der Aktie der Siemens Energy statt. Das Papier muss auf Wochensicht rund 15% einbüßen – heute notiert die Aktie nahezu unverändert.



2. Nvidia (WKN 918422)

Für die Nvidia-Aktie geht es unter regem Handel in Stuttgart um rund 1,2% bergauf. Die Papiere werden heute das erste Mal im neuen Split-Verhältnis 1:4 gehandelt. Damit notiert die Aktie am Dienstag anstatt bei 640 Euro nun bei rund 160 Euro.



3. BioNTech (WKN A2PSR2)

Unangefochtener Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind indes die Papiere des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech. Wie jüngst bekannt wurde, hat BioNTech Kite Pharma, eine Tochtergesellschaft des US-Riesen Gilead, übernommen. Kite ist im Bereich der Krebsimmuntherapien aktiv. Die BioNTech-Aktie notiert zum Mittag rund 0,5% leichter, während Gilead-Papiere rund 0,3% zulegen.