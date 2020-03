DAX-Erholung nur ein laues Lüftchen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach einer desaströsen letzten Handelswoche mit Verlusten von insgesamt über 12 Prozent wagte der DAX am Montag eine kleine Erholung. Am Morgen kletterte der deutsche Leitindex zwischenzeitlich um zwei Prozent und überwand die Marke von 12.100 Punkten. Davon blieb im weiteren Handelsverlauf jedoch nicht viel übrig: Bis zum Mittag dreht der DAX wieder deutlich ins Minus und kämpft bei derzeit -1,5 Prozent mit der Marke von 11.700 Punkten. Die Hoffnungen der Anleger richten sich – auch angesichts der trüben charttechnischen Lage – nun zunehmend auf die Notenbanken und baldige Zinssenkungen.Als die am Montag mit Abstand meistgehandelte Aktie in Stuttgart verliert Allianz bis zum Mittag über 1 Prozent und notiert bei rund 192,40 Euro. Das bedeutet Stand jetzt einen Platz im Mittelfeld des DAX, jedoch auch den fünften Verlusttag in Folge. Laut veröffentlichten Zahlen konnte die Allianz auf dem deutschen Markt einen Umsatzsprung verzeichnen – wirklich stützen kann das die Aktie jedoch nicht.Auch für BASF ist es zum Wochenauftakt ein bisher verlustreicher Handelstag. Die Aktie des weltgrößten Chemiekonzerns fällt bis zum Mittag um 21,7 Prozent auf nunmehr 52,50 Euro. Auch BASF erwartet im ersten und zweiten Quartal negative Effekte durch das Coronavirus. Bis jetzt wird für das laufende Jahr ein Umsatzanstieg von 59,3 Milliarden Euro im Vorjahr auf 60 bis 63 Milliarden Euro prognostiziert.Die Lufthansa-Aktie taumelt: Mit Verlusten von 5,8 Prozent fällt die Aktie der Kranich-Airline heute ans Ende des DAX und steht bei knapp 11 Euro. Am Morgen wurde bekannt, dass die Lufthansa die bereits ausgesetzten Verbindungen nach Asien, Italien und den Iran verlängert. Zudem sollen auch die Frequenzen bei innerdeutschen Verbindungen verringert werden.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.