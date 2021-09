DAX-Erholung nur mit halber Kraft - Steigende Volatilität bestätigt raueres Börsenklima

Die Erholung im Deutschen Aktienindex nach dem dicken Minus gestern sieht auf den ersten Blick zwar gut aus, damit hat der Index aber nicht einmal die Hälfte der Verluste vom Vortag wieder aufgeholt. Interessant ist auch, dass bei steigenden Kursen die Zurückhaltung der Anleger immer deutlicher zu spüren ist. Und auch die Kurse, zu denen Schnäppchenjäger bereit sind, schon wieder zuzugreifen, haben sich in den vergangenen zwei Wochen deutlich nach unten verschoben.



In den USA tickt bald die Uhr, bis der Regierung das Geld ausgehen wird. Das ist angesichts des hohen Kapitalbedarfs und der zuletzt dynamisch gestiegenen Zinsen ein unangenehmes Thema für den Aktienmarkt. Auch insgesamt ist das Klima an der Börse rauer geworden. Gut abzulesen an der Schwankungsbreite des DAX, die sich im September im Vergleich zum Vormonat mehr als verdoppelt hat. Die Volatilität ist damit so hoch wie zuletzt im Mai, der sich damit im Rückspiegel auch als der Monat erwies, in dem der Anleger getreu dem Motto "Sell in May and go away" hätte verkaufen können. Denn über den Sommer hinweg war an der Börse kein Blumentopf zu gewinnen.



Und mit dem Blick auf die Saisonalität steht dem Markt zumindest erst einmal noch eine ganze Woche Schwäche bevor, bis die Kurse dann bis zum Jahresende wieder steigen könnten. Wichtig ist, dass die Marke von 15.000 Punkten hält, an der auch die 200-Tage-Linie aktuell verläuft. An dieser aus technischer Sicht wichtigen Marke stellte sich vor genau einem Jahr eine Beschleunigung des Ausverkaufs in dem Moment ein, als sie durchbrochen wurde.