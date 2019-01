DAX-Erholung gerät ins Stocken - Zu viele Unsicherheiten pflastern den Weg

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Erholung am deutschen Aktienmarkt ist weit vorangeschritten, während sich die Nachrichtenlage in den letzten Tagen nicht wirklich aufgehellt hat. Die Anleger laufen jederzeit Gefahr, dass wieder ins Stocken geratende Handelsgespräche und missglückte Brexit-Abstimmungen für Unruhe an den Börsen sorgen. Und es wartet noch so mancher Aktienbesitzer darauf, in solche Erholungen hinein sich von seinen Positionen zu trennen.Zwar hat die US-Notenbank den Märkten zunächst eine Beruhigungspille verabreicht, indem sie Signale sendete, dass sie nun eine langsamere Gangart bei den Zinserhöhungen an den Tag legen wird. Der erste Notenbanker spricht sogar schon von Leitzinssenkungen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn das Einlenken der Federal Reserve ist gerade die Folge einer wirtschaftlichen Abschwächung mit abnehmendem Gewinnwachstum in den Unternehmen. Und das wiederum macht Aktien in Sachen Bewertung unattraktiver.Die großen Indizes an der Wall Street stehen jetzt ungefähr dort, wo der Ausverkauf im Dezember begonnen hat. Jetzt muss die Frage geklärt werden, ob sich das Verkaufssignal aus dem Vormonat wiederholt. Dann hätten die Bären die Chance, die Kurse kurzfristig noch weiter nach unten zu bewegen. Die Volatilität dürfte jedenfalls so schnell nicht abebben und die Vorsicht bleibt ein ständiger Begleiter auf dem Börsenparkett.

Im DAX dürfte das alte Jahrestief bei 11.050 Punkten ein harter Brocken werden. Und erst darüber ist mit einer wirklichen Aufhellung der Stimmung an der Frankfurter Börse zu rechnen.



Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.