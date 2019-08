DAX-Erholung geht weiter - Vapiano schwer angeschlagen: Chef geht

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Die Aussicht auf eine Lösung des Handelsstreits USA China hält die Anleger bei Laune. Die Erholungsbewegung vom Freitag hält an. Der Dax startet deutlich fester in die neue Woche. Vapiano Aktien taumeln, nachdem der CEO seinen Rücktritt angekündigt hat.

Der Chef der angeschlagenen Restaurantkette Vapiano, Cornelius Everke, kündigte am Sonntag überraschend seinen Rücktritt für Ende August an. In einer Mitteilung des Unternehmens wurden persönliche Gründe genannt. Er habe sich bei der Expansion des Unternehmens übernommen. Bis ein Nachfolger gefunden ist, soll Aufsichtsratschefin Vanessa Hall das Unternehmen bis mindestens April 2020 führen. Vapiano-Papiere sacken zweistellig ab.

Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties steigert In den ersten sechs Monaten die Miet- und Betriebseinnahmen sowie das Ergebnis. Die Einnahmen um vier, das Ergebnis um sieben Prozent. Allerdings verlieren die Aktie leicht. Die Mietpreisbremse soll deutlich verlängert werden.

Der Chemiekonzern BASF will trotz der jüngsten Gewinnwarnungen seine Dividende perspektivisch anheben. „Wir wollen die Dividende nicht nur mindestens halten, sondern kontinuierlich steigern", sagte Konzernchef Martin Brudermüller dem "Handelsblatt" BASF-Titel liegen leicht im Plus

