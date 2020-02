DAX: Erholung? Im Gegenteil!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach dem Horror-Montag mit einem Kursverlust von vier Prozent und über 500 Punkten wagte der DAX heute zum Handelsstart einen Erholungsversuch. Nach einem Aufbäumen bis auf 13.132 Punkte verließ die Anleger jedoch wieder der Mut – bis zum Mittag lässt der deutsche Leitindex erneut Federn: Bei einem Minus von rund 0,4 Prozent fällt der DAX bis auf rund 12.990 Punkte. Zu groß scheinen nach wie vor die Unklarheiten rund um die Auswirkungen des Coronavirus auf die globale Wirtschaft zu sein, die bereits gestern für den Kursrutsch gesorgt hatten.Bei Daimler droht heute der fünfte Verlusttag in Folge: Am Dienstag gibt die Aktie rund 0,6 Prozent ab und notiert damit bei rund 39,60 Euro. Auch Daimler leidet unter den Folgen des Coronavirus, gilt China doch als wichtiger Markt für die deutschen Autobauer. Nun leidet nicht nur die Nachfrage, auch die Liefer- und Produktionsketten werden gefährdet.Wie immer in diesen Tagen in Stuttgart rege gehandelt: Wasserstoff-Aktien. Spitzenreiter ist am Dienstag die Aktie von NEL ASA, die bei rund 1,20 Euro auf der Stelle tritt. Auch NEL ASA erlebte gestern Vormittag einen Rücksetzer um bis zu 10 Prozent. Als nächste charttechnische Unterstützungsmarke gilt hier der Bereich um 1 Euro.Auch heute hat die Lufthansa-Aktie mit der Unsicherheit rund um das Coronavirus und daraus resultierenden Belastungen im Flugverkehr zu kämpfen. Bis zum MIttag gibt die Lufthansa 2,2 Prozent auf 13,30 Euro ab. Damit fällt die Aktie der Kranich-Airline unter ihr bisheriges Jahrestief bei 13,45 Euro und nähert sich ihrem 52-Wochentief bei 12,60 Euro an.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.