DAX: Erholung im Endspurt

Ein turbulentes Börsenjahr neigt sich dem Ende zu und in den letzten Handelsstunden haben die Bullen nochmal das Ruder übernommen. Nachdem der DAX am Donnerstag bis auf 10.279 Zähler im Tief gefallen war, notiert er am Freitag rund ein Prozent fester 10.550 Punkten. Damit folgt das deutsche Aktienbarometer den US-Vorgaben. Am Donnerstag hatten die US-Börsen nach einer Achterbahnfahrt deutlich im Plus geschlossen. Zudem sind die US-Futures bereits im Plus und signalisieren einen freundlichen Auftakt.Während sich der Hang Seng Index am Freitag kaum vom Fleck bewegte, schloss der Nikkei Index am letzten Handelstag mit einem Minus von 0,31 Prozent auf 20 014,77 Punkten. Unter dem Stricht verbucht der japanische Index einen Jahresverlust von 12 Prozent. Das Minus an den chinesischen Aktienmärkten ist aktuell höher als in Japan – was sich aber noch ändern könnte, da in China an Silvester noch gehandelt wird.Der Handel war in den vergangenen Tagen von massiver Volatilität geprägt und die Bewegungen teilweise kaum erklärbar. Anleger präsentierten sich rund um den Globus nervös. Händler verweisen auf die Sorgen vor einer Konjunkturabkühlung. Hinzu kommt, dass viele Marktteilnehmer dem Treiben zwischen den Jahren fern bleiben und das Handelsvolumen deutlich geringer ausfällt. Dadurch kann es schneller zu größeren Kursausschlägen kommen.Im Fokus steht zudem der Haushaltsstreit des US-Präsidenten mit dem Kongress, wo sich auch weiterhin keine Einigung abzeichnet. Erst am 2. Januar will der Kongress weiter verhandeln. Der sogenannte Shutdown war in der Nacht zu Samstag in Kraft getreten und legt Teile des US-Regierungsapparates lahm. Hauptstreitpunkt in den Budgetverhandlungen ist die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach fünf Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Die oppositionellen Demokraten und auch einige von Trumps Republikanern lehnen die Forderung strikt ab.Wenn der Handel am deutschen Aktienmarkt um 14 Uhr heute endet, wird der DAX wohl zum ersten Mal seit 2011 wieder einen Verlust vermelden. Nachdem das deutsche Aktienbarmeter im Januar noch auf ein Rekordniveau von 13.596 Punkten geklettert war, setzen ihm Handelskonflikt, Konjunktursorgen und Zinsängste zu.Die Börsenkrone trägt DAX-Neuling Wirecard in diesem Jahr. Trotz der Gewinnmitnahmen und dem deutlichen Rückgang nach dem DAX-Aufstieg beträgt das Plus beim Bezahldienstleister über 30 Prozent. Nachdem Ex-Aufsichtsratschef Klaus Rehnig im “Handelsblatt” seinen Glauben an eine baldige Übernahme durch einen internationalen Konzern äußerte, legt die Aktie am Freitag rund drei Prozent zu.Größter Verlierer in der ersten Börsenliga ist hingegen die Aktie der Deutschen Bank, die sich in 2018 mehr als halbiert hat. Das gleiche Bild bietet sich beim Blick auf den MDAX – die Aktie der Commerzbank ist mit einem Minus von rund 56 Prozent hier das Schlusslicht.Der US-Shutdown drückt den US-Dollar, so dass sich der Euro gegenüber der US-Währung am Freitag auf 1,1464 US-Dollar verteuert. Die Ölpreise erholen sich nach der Talfahrt der vergangenen Wochen leicht. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil kostet 52,90 US-Dollar. Eine Feinunze Gold notiert bei 1.278 US-Dollar.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.